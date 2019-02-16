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مباشر قطر تسلط الضوء على اختراق الدوحة حسابات لاعبى منتخب مصر.. فيديوجراف

السبت، 16 فبراير 2019 01:30 ص
مباشر قطر تسلط الضوء على اختراق الدوحة حسابات لاعبى منتخب مصر.. فيديوجراف لاعبو منتخب مصر
كتب إسلام جمال
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سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم النظام القطرى، الضوء على تفاصيل التجسس على شخصيات عالمية من ضمنها لاعبون بالمنتخب المصرى.

وقالت القناة فى فيديو جراف بثته عبر حسابها الرسمى على موقع "يوتيوب": "لا يألو أذناب تنظيم الحمدين جهداً فى وضع تميم ونظامه فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى، فقد كشفت وثائق عن عمليات اختراق إلكترونى قام بها النظام القطرى، لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية من ضمنها عدد من لاعبى كرة القدم المصريين".

الفنان كاظم الساهر
الفنان كاظم الساهر

وتابعت: "وثائق ذكرها الكاتب الصحفى المصرى الكندى محمد فهمى تؤكد اختراقات تنظيم الحمدين الإلكترونية لعدد من الشخصيات البارزة بينها حسابات لـ8 لاعبين مصريين".

 

رموز النظام القطرى
رموز النظام القطرى

ومن أبرز اللاعبين الذين تم اختراق حساب بريدهم الإلكترونى، وفقما ذكرت القناة، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى محمد الشناوى، ومدافع المنتخب المصرى ونادى الزمالك محمود حمدى الونش.

 
محمد فهمى
محمد فهمى

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