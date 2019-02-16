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لجنة صحية تحدد مصير صاحب مخزن حاز 28 طنا من المحسنات الغذائية بأكتوبر

السبت، 16 فبراير 2019 05:00 ص
لجنة صحية تحدد مصير صاحب مخزن حاز 28 طنا من المحسنات الغذائية بأكتوبر مواد غذائية فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بالتحفظ على 28 طنا و 242 كيلو من المحسنات الغذائية مجهولة المصدر، بعد ضبطها داخل مخزن بمدينة 6 أكتوبر، وعرضها على لجنة من وزارة الصحة؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.
 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد استخدام "محمد. س" صاحب مخزن بمدينة 6 أكتوبر، مستلزمات إنتاج غير مسجلة بوزارة الصحة فى عملية تصنيع المحسنات الغذائية، وإعادة طرحها للبيع.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 28 طنا و242 من منتجات محسن خبز (سيلاميكس) د و(دانيسكو) و(اميلو) و(جراينداميل ) وأنواع أخرى من المنتجات وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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