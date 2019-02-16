لجنة الزراعة بالبرلمان تطالب الحكومة بعرض خطتها لزيادة الصادرات الزراعية

كتب محمد أبو عوض

طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الحكومة بضرورة عرض برنامجها لزيادة صادرات مصر من المنتجات والحاصلات الزراعية وخصوصاً مع زيادة الطلب على المنتجات المصرية، والتى تعتبر من أفضل المنتجات الزراعية فى العالم.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة أصدرت عددًا من الإجراءات لضمان التصدير وفقًا للمعايير الدولية، لكن الحكومة يجب عليها أولاً عرض خطتها لزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية أمام البرلمان.

وأشار"تمراز"، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من القرارات التى تحافظ على سمعة المنتجات المصرية فى الخارج من بينها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، وإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.