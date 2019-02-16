لافروف: روسيا مستعدة للتفاوض لتمديد معاهدة القوى النووية المتوسطة

رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، السبت، إن روسيا منفتحة على إجراء مفاوضات لانقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى ولكنها لم تتلق اي مقترحات لإجراء مشاورات حتى الآن.

وأضاف لافروف أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن السنوي أن المحادثات يجب أن تشمل خلو غواصات الغرب من الأسلحة النووية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الجاري تعليق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع روسيا وإنها ستنسحب من المعاهدة التاريخية رسميا في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.

وتلزم المعاهدة الأطراف بتدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من البر والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وأعقب الخطوة الأمريكية اعلان موسكو أنها ستنسحب من المعاهدة في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة منها.