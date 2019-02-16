video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا مستعدة للتفاوض لتمديد معاهدة القوى النووية المتوسطة

السبت، 16 فبراير 2019 05:30 م
لافروف: روسيا مستعدة للتفاوض لتمديد معاهدة القوى النووية المتوسطة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، السبت، إن روسيا منفتحة على إجراء مفاوضات لانقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى ولكنها لم تتلق اي مقترحات لإجراء مشاورات حتى الآن.

 

وأضاف لافروف أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن السنوي أن المحادثات يجب أن تشمل خلو غواصات الغرب من الأسلحة النووية.

 

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الجاري تعليق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع روسيا وإنها ستنسحب من المعاهدة التاريخية رسميا في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.

 

وتلزم المعاهدة الأطراف بتدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من البر والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

 

وأعقب الخطوة الأمريكية اعلان موسكو أنها ستنسحب من المعاهدة في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة منها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. بوتين ورئيس بيلا روسيا يلعبان الهوكى

ميركل تصف روسيا بأنها شريك وتدعو لتعاون دولى

روسيا تعلن فتح معبرين لخروج المدنيين من مخيم الركبان بسوريا

أجواء ما قبل الحرب العالمية الأولى تخيم على سباق التحالفات بين روسيا وأمريكا.. إندبندنت: صراع ثنائى لكسب النفوذ فى الشرق الأوسط ينعكس فى مؤتمرى وارسو وسوتشى.. الروس يستخدمون قمتهم لتأكيد دورهم كوسيط إقليمى

روسيا تسعى لبناء أول قاعدة فضائية لها فى البلاد

إندبندنت: سباق التحالفات بين روسيا وأمريكا يشبه ما سبق الحرب العالمية الأولى

ؤوسيا

لافروف

نووى

القوى النووية

اسلحة نووية




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة