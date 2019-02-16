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"كلب" يتسبب فى حبس شاب ووالده 3 سنوات مع الشغل بالمقطم.. اعرف التفاصيل

السبت، 16 فبراير 2019 10:22 ص
"كلب" يتسبب فى حبس شاب ووالده 3 سنوات مع الشغل بالمقطم.. اعرف التفاصيل كلب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وأمانة سر أحمد الحسينى، بحبس شاب ووالده 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، لتسببهما فى إصابة ربة منزل بجروح خطيرة بعد اعتداء "كلب" ملكهما عليها.

 

تفاصيل الواقعة بدأت حينما حررت ربة منزل تدعى "ا.م"، بلاغا فى قسم شرطة المقطم يفيد تعرضها لاعتداء وحشى من كلب ملك لأحد جيرانها، الذى اعتاد تركه فى مدخل العقار مهددا أرواح السكان.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وهما :"ا.ا"، ونجله "ك.ا"، وبواجهتهما اعترفا بحيازتهما الكلب بغرض الحراسة، وبتوقيع الكشف الطبى على الضحية تبين إصابتها بجرح تهتكى بالفخذ الأيسر وجرح آخر فى اليد.

 

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16169 لسنة 2018 جنح المقطم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.


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