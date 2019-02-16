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"قطريليكس" تفضح مخطط تميم لبناء أبواق إعلامية إخوانية تروج للإرهاب من تركيا

السبت، 16 فبراير 2019 11:39 ص
"قطريليكس" تفضح مخطط تميم لبناء أبواق إعلامية إخوانية تروج للإرهاب من تركيا تميم بن حمد راعى الإرهاب الاخوانى
كتب محمد عبد العظيم
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واصلت صفحة "قطريليكس" كشف الدور الذى تلعبه دولة قطر فى دعم الجماعات الإهاربية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث بدأ تميم أمير الإرهاب فى مخططه لبناء أبواق إعلامية فى تركيا معتمدا على مرتزقة الجماعة الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث بدأت عدة قنوات إخوانية ممولة قطريا في البث من تركيا، مستعينة بمجموعة الإعلاميين ورجال الدين التابعين لفكر الإخوان المتطرف والذين هربوا من مصر بعد فضح مخططهم الشيطاني.

وأوضحت "قطريليكس"، أن قطر قدمت الدعم الكامل لتلك القنوات من أجل ممارسة سياسات متطرفة وبث السموم في عقول المشاهدين لضمان استمرار مخططه المفضوح الخاص بنشر الخراب والفوضى لنهب ثروات البلاد المجاورة ثم تدميرها، وفيما امتنعت أبواق قطر في تركيا عن الكشف عن مصادر تمويلها أو عن المالكين للمحطات الفضائية لنشر الفتنة، ويزعمون عند سؤالهم عن المالك الحقيقي أو مصادر التمويل لتلك القنوات فكانت إجابتهم أن هناك بعض رجال أعمال المتشابهين في التفكير مع اتجاهات تلك القناة هم المسؤولون عن تمويلها، وإذا طلب ذكر أسمائهم تهربوا من ذكرها بحجة انهم يرفضون الإفصاح عن أنفسهم .

 

 


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