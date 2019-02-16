قضايا الدولة تحصل 11 مليونا و227 ألفا و635 جنيها خلال شهر يناير بالبحر الأحمر

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها إن الهيئة تمكنت من تحصيل مبلغ 11 مليونا و227 ألفا و635 جنيها خلال شهر يناير.

وأوضح انه فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على القيام بالدور المنوط بها في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية، فقد قام فرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر وقسم التنفيذ به بتحصيل مبلغ 11 مليونا و227 ألفا و635 جنيها خلال شهر يناير 2019.