video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. ولى العهد السعودى يزور نجل الملك فهد بن عبد العزيز فى منزله بالرياض

السبت، 16 فبراير 2019 10:16 ص
فيديو.. ولى العهد السعودى يزور نجل الملك فهد بن عبد العزيز فى منزله بالرياض الأمير السعودى محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

قبل بدء جولته الخارجية، حرص الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودى، على زيارة الأمير عبد العزيز بن فهد في منزلة بالرياض.

1
 
الأمير السعودى محمد بن سلمان يزور نجل الملك فهد
الأمير السعودى محمد بن سلمان يزور نجل الملك فهد

وشارك الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو، من زيارة ولي العهد السعودي للأمير عبد العزيز بن فهد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ويظهر في مقطع الفيديو قيام محمد بن سلمان بتقبيل ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.

يذكر أن الأمير السعودى محمد بن سلمان يستعد لجولة خارجية تشمل العديد من الأول الأسيوية، حيث من المقرر أن يبدأ بزياة باكستان، على أن يزور الصين يوم الخميس المقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 فيديوهات لولى العهد محمد بن سلمان خلال زيارته الحرم المكى

محمد بن سلمان يصل منتدى تطوير الصناعة الوطنية لافتاح برنامج الخدمات اللوجيستية

إنفوجراف.. 6 مراحل للحصول على سند محمد بن سلمان للزواج

السعودية

اخبار السعودية

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الشبراوي

حنا الوفا من طبعنا وعاداتنا طيب وكرم

اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجعلهم سنداً ورفعة وقوة للإسلام وللمسلمين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة