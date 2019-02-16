فيديو.. ولى العهد السعودى يزور نجل الملك فهد بن عبد العزيز فى منزله بالرياض

كتب محمد عبد العظيم

قبل بدء جولته الخارجية، حرص الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودى، على زيارة الأمير عبد العزيز بن فهد في منزلة بالرياض.







الأمير السعودى محمد بن سلمان يزور نجل الملك فهد

وشارك الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو، من زيارة ولي العهد السعودي للأمير عبد العزيز بن فهد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ويظهر في مقطع الفيديو قيام محمد بن سلمان بتقبيل ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

يذكر أن الأمير السعودى محمد بن سلمان يستعد لجولة خارجية تشمل العديد من الأول الأسيوية، حيث من المقرر أن يبدأ بزياة باكستان، على أن يزور الصين يوم الخميس المقبل.