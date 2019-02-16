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فيديو وصور.. وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان وحدات الصحة بمنظومة التأمين

السبت، 16 فبراير 2019 02:18 م
فيديو وصور.. وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان وحدات الصحة بمنظومة التأمين وزير المالية يتفقد وحدات منظومة التأمين الصحى
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التمويل لمشروع التأمين الصحى الشامل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قبل قليل، جولة تفقدية ميدانية بوحدتى طب الأسرة الكويت وعمر بن الخطاب الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأشاد وزير المالية بالمستوى الذى وجد عليه الوحدتين الصحيتين، كما تابع النظام الإلكترونى بالوحدات الصحية، وتلقى المواطنين الخدمات الطبية المختلفة داخل عيادات طب الأسرة، ووجه  بتذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين فى أداء الخدمة بالوحدات الصحية، واستمع للمواطنين حول أداء الخدمة والمشكلات التى تواجههم فيها والذين أشادوا بما يلاقوه فى تلك الوحدات الصحية.

رافق وزير المالية فى جولته الدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم السبت، الدكتور محمد معيط وزير المالية فور وصوله إلى المحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة فى زيارته المقررة لإجراء جولة ميدانية يتفقد خلالها الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة.

وتفقد وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الجديدة بزيارة ميدانية لمبنى الهيئات لعرض الموقف التنفيذى لتطبيق المنظومة، والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيقها وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.

 

وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(1)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(2)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(3)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(4)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(5)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(6)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(7)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(8)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(9)
 
وزير-المالية-ومحافظ-بورسعيد-يتفقدان-الوحدات-الصحية-بمنظومة-التأمين-(10)
 

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