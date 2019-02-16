عبور 404 سفن قناة السويس بحمولة 27.1 مليون طن خلال 8 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى، وحتى أول أمس الخميس، عبور 404 سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 27.1 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 53 سفينة يوم الخميس قبل الماضى قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت 56 سفينة يوم الجمعة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 56 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن سفن.

فيما عبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 63 سفينة بحمولة 4.9 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الخميس 39 سفينة بحمولة 2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية إلى 404 سفن بحمولة 27.1 مليون طن.