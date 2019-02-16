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ضبط 4500 لتر زيت وطن سكر مدعمين مهربين لدى تاجر سلع تموينية بالشرقية

السبت، 16 فبراير 2019 01:17 م
ضبط 4500 لتر زيت وطن سكر مدعمين مهربين لدى تاجر سلع تموينية بالشرقية ضبط سلع تموين- أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية 2745 لتر زيت و1692 كيلو سكر تموينى قبل تهريبهم خلال حملة تموينية مفاجئة على مركزى الزقازيق و أبو حماد.

فقام  قطاع تموين وسط الشرقية حمله تموينية مكبرة برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع وبرفقة المفتشون مجدى فرج ومصطفي الشحات وأبو طالب صلاح وأسفرت عن  تحرير محاضر ضد المخالفين وهي محضر رقم 21جنح ابو حماد ضد  تاجر تموينى لتجميع سلع تموينية عبارة 1445 زجاجة زيت 1 لتر و10 كيلو شاى السلام و100كيس مكرونة تموينى.

محضر رقم 22ج ادط ابو حماد ضد تاجرة تموينية ابوحماد لتجميع سلع تموينية عبرة  240 زجاجة زيت  زنة واحد لتر و541 كيس سكر واحد  زنة كيلو.

حرر محضر رقم 158ج ا د ط ضد  تاجر تموينى بالأسدية لقيامة بتجميع سلع ومقررات تموينية 785 زجاجة زيت خليط و875 كيلوسكر تموينى، ومحضر رقم  159ج ادط ضد  صاحب مخبز شامى سياحى أبو حماد لمخالفته تشغيل وإنتاج خبز شامى سياحى بدون ترخيص وإنتاج خبز شامى، وكذلك محضر رقم 245 ج ادط ثان الزقازيق ضد  تاجر تموينى لتصرفة فى سلع تموينية بمبلغ 4093 جنيها عبارة 146كيلو سكر و146زجاجة زيت زنة واحد لتر.

كما تم تحرير محضر رقم215 ج اد ط ضد تاجر تموينى أول الزقازيق لتجميع سلع تموينية بمبلغ 3620 هى 129 زجاجة زيت خليط واحد لتر و130كيلو سكر، والمحضر رقم 216 ج اد ط أول ضد  تاجر تموينى لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

والمحضر رقم  291 ج ادط ضد تاجرة تموينية بالمركز لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية .. كما تم تحرير عدد 3 محاضر أخرى ضد أصحاب مستودعات بوتجاز لعدم الإعلان عن أسعار تغير الاسطوانات البوتجاز وعدم الإعلان عن أسماء الموزعين.


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