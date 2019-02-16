ضبط هاربين من تنفيذ حكم بالإعدام فى حملة أمنية بدمياط

نجح رجال أمن دمياط في ضبط اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام هاربين من تنفيذ العقوبة و تم عرض المتهمين علي النيابة لاتخاذ اللازم.

كان اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط قد كلف رجال المباحث في سرعة ضبط الهاربين من أحكام والمطلوبين في قضايا القتل حيث أعد العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط عدة فرق لتتبع بعض الهاربين من أحكام الإعدام.

تمكن الرائد محمد سمير كامل رئيس مباحث مركز دمياط من ضبط أحمد حافظ أحمد الطوبسي 29 سنة من قرية السنانية مركز دمياط والمتهم في قضية قتل عمد في سنة 2017 ومحكوم عليه بالإعدام شنقا والهارب من تنفيذ العقوبة كما تمكن العقيد عماد معوض والنقيب محمد سالم رئيس مباحث كفر البطيخ من ضبط أحمد إبراهيم عز الدين والمتهم في قضية قتل عمد عام 2010 في قرية جمصة البلد بمركز كفر البطيخ بدمياط والمحكوم عليه بالإعدام والهارب من تنفيذ العقوبة منذ 9 سنوات بينما تمكن العقيد محسن نجيب وكيل المباحث الجنائية بدمياط والرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث الزرقا من ضبط محمد جمال الشربيني أحمد من قرية قصاصين الأزهار مركز أولاد صقر محافظة الشرقية وهو أحد المتهمين بقتل جمال بدوي 57 سنة كاتب بالوحدة المحلية بقرية سيف الدين مركز الزرقا أمام حظيرة الماشية الخاصة به في مدخل قرية عزبة عطا الله.

و تم تحرير محاضر للمطلوبين الثلاثة وعرضهم علي النبابات المختصة للتصرف .