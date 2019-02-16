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ضبط مستريح جديد استولى على 700 ألف جنيه من ضحاياه بسوهاج

السبت، 16 فبراير 2019 12:33 م
ضبط مستريح جديد استولى على 700 ألف جنيه من ضحاياه بسوهاج حبس - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أموال عدد من المواطنين بمركز شرطة ساقلتة بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات السيارات مقابل أرباح شهرية.

جاء ذلك فى ضوء استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم توظيف الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 5 أشخاص مقيمين ساقلتة بسوهاج بتضررهم من "وائل.ل" أخصائى نفسى بإحدى المدارس فى ساقلتة، لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها  740 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامهم بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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