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ضبط مزور المحررات الرسمية والحكومية لبيعها للمواطنين بالإسكندرية

السبت، 16 فبراير 2019 12:31 م
ضبط مزور المحررات الرسمية والحكومية لبيعها للمواطنين بالإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية قيام "محمود.م" مقيم مينا البصل "سبق اتهامه فى العديد من القضايا آخرهم قضية تزوير"  بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، ومنها إدارات المرور ووحداتها الفرعية، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذاً من سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته السيارة الملاكى رقم ( س ط ف 2187 مصر، وضُبط بحوزته خاتمين كودى لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية، و46 تصريح تسيير ورقى مؤقت غير مدون بهم ثمة بيانات ممهورة بخاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية، و5 تصاريح قيادة ورقى مؤقت غير مدون بهم ثمة بيانات ممهورة بخاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية، و6 رخص تسيير مؤمنة منسوب صدورها لإدارات المرور المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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