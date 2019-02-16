ضبط صيدلى لتأسيسه حسابا يدعو من خلاله لتسهيل الدعارة وتبادل الزوجات

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطى، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قسم ثانى الزقازيق، من ضبط صيدلى، لقيامه بتأسيس حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يدعو من خلاله إلى الفسق وتسهيل الدعارة وتبادل الزوجات، وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق للتحقيق معه برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية عندما رصدت مباحث التكنولوجيا والمعلومات، صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحرض على الفسق والفجور وتبادل الزوجات.

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، برئاسة العقيد عاصم الشريف، رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا، إلى قيام "م س ح" 30 سنة صيدلى حر مقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق، بإنشاء حساب على الفيس بوك يقوم من خلاله بنشر مشاركات بعبارات وصور تتضمن الدعوة والتحريض على ممارسة الفسق والفجور والدعارة وتسهيل تبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، والتواصل مع إحدى السيدات من أجل المتعة الجنسية، وتمكن ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، من ضبط مؤسس الحساب على موقع "فيس بوك" وتحرر له المحضر رقم 941 لسنة 2019 إدارى قسم ثانى الزقازيق وجارى العرض على النيابة العامة.