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ضبط شخصين بحوزتهما 10 تماثيل أثرية مختلفة الأحجام فى دمياط

السبت، 16 فبراير 2019 11:51 ص
ضبط شخصين بحوزتهما 10 تماثيل أثرية مختلفة الأحجام فى دمياط المضبوطات
دمياط - عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث قسم أول دمياط برئاسة الرائد محمد معوض ومعاونيه الملازم أول مينا لبيب وعلى منصور من ضبط شخصين وبحوزتهما 10 تماثيل أثرية مختلفة الأحجام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمر المستشار فتحى زهران مدير نيابة بندر دمياط بحبس المتهمين وعرض المضبوطات على لجنة أثرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد محمد معوض، رئيس مباحث قسم أول دمياط، ومعاونيه الملازم أول مينا لبيب، وعلى منصور، تفيد بمحاولة عدد من الخارجين عن القانون، بتهريب قطع أثرية خارج البلاد عبر سواحل محافظة دمياط، وبالانتقال والبحث تمكنت قوة أمنية من ضبط كل من: "محمد.أ"، و"رزق.أ" عاطلين، مقيمين محافظة دمياط، وبحوزتهما 10 تماثيل أثرية مختلفة الأحجام.


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