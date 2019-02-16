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ضبط سيدة تتاجر فى العملة بمركز المنصورة

السبت، 16 فبراير 2019 11:55 ص
ضبط سيدة تتاجر فى العملة بمركز المنصورة عملات أجنبية
الدقهلية شريف الديب
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 تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط سيدة تعمل بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج الطرق الشرعية له.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط "مها.ص"، لقيامها بالإتجار فى النقد الأجنبى من خلال إستبدالها للعملات الأجنبية من البنوك، والإستفادة من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت مايعادل (95,000 - خمسة وتسعون ألف ريال سعودى)

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 


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