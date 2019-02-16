ضبط سيارة محملة بأسمدة زراعية منتهية الصلاحية فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ450 كيلو جرام و1618 عبوة أسمدة زراعية ومبيدات منتهية الصلاحية، فى حملة تموينية مكبرة، بإحدى قرى مركز الفيوم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم ر ص س 1752 نقل قيادة "س.م" (57 سنة-سائق)، ومقيم بإحدى قرى الدقهلية، محملة بـ 450 كيلو جرام و1618 عبوة أسمدة زراعية ومبيدات منتهية الصلاحية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5431 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.