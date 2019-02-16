video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر عملة فى كفر الشيخ بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين و600 ألف ريال سعودى

السبت، 16 فبراير 2019 12:41 م
ضبط تاجر عملة فى كفر الشيخ بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين و600 ألف ريال سعودى المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بكفر الشيخ، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام " لطفى ن" تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "إتجار فى النقد الأجنبى"، والمقضى عليه فى إحداها فيها بالحبس سنة مع الشغل، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من محله كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث بقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال 5 أشهر، طبقا للفحص المستندى 5 مليون جنيه مصرى"وستمائة وخمسون ألف ريال سعودى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاتل حماته المسنة بأكتوبر: خنقتها وسرقت مصوغاتها وأموالها وهربت

ضبط تاجر مخدرات هارب من الإعدام أثناء تواجده بالسحر والجمال

مكافحة المخدرات تضبط 400 كيلو حشيش و12 كيلو هيروين خام

الاتجار بالعملة

النقد الاجنبي

السوق السوداء

حملات امنية




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة