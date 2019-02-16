ضبط تاجر عملة فى كفر الشيخ بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين و600 ألف ريال سعودى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بكفر الشيخ، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام " لطفى ن" تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "إتجار فى النقد الأجنبى"، والمقضى عليه فى إحداها فيها بالحبس سنة مع الشغل، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من محله كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث بقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال 5 أشهر، طبقا للفحص المستندى 5 مليون جنيه مصرى"وستمائة وخمسون ألف ريال سعودى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.