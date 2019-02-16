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صور.. وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان موقف تنفيذ مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام

السبت، 16 فبراير 2019 02:44 م
صور.. وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان موقف تنفيذ مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى أطفال النصر
بىورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التمويل لمشروع التأمين الصحى الشامل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل فى مشروع إنشاء مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام.

وتابع وزير المالية الموقف التنفيذى لهذا الصرح الهام الذى يشهد اكتمال أعمال الإنشاءات بجانب كبير، واستكمال أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية، مشيدًا بالجهود التى تتم لإتمام المستشفى التى ستخدم أطفال بورسعيد وعدد من المحافظات المجاورة.

ومن المقرر أن يضم المستشفى نحو 123سريرًا فى مختلف أقسام المستشفى، ومخطط لها أن تضم تخصصًا لأورام الأطفال، وتخصص قلب مفتوح بالتعاون مع الدكتور مجدى يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بأن مستشفى النصر ستعد أول مستشفى فى تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال، والتى يتم إنشائها حاليًا على أرض مستشفى النصر التى ظلت مهجورة أكثر من 18 عامًا، مشيرًا إلى أنها تعد صرح طبى عملاق.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه مع بدء منظومة التأمين الشامل ستكون نقلة تاريخية فى مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، التى تشهد طفرة فى الوقت الحالى، حيث يجرى بالمستشفيات الحكومية العمليات الكبرى على شاكلة جرحات الأورام والقلب المفتوح وجراجات العظام والمفاصل بالمناظير وغيرها، من الخدمات المتكاملة، بالإضافة لتوافر أطقم على مستوى عالٍ من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض.

كما تم المرور على مركز طب أسرة شرق منطقة النوادى القضايا والذى تم الانتهاء من إنشائة ليدخل ضمن منظومة التأمين الجديدة.

 

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وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(2)
وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(2)

 

وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(3)
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وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(4)

 

وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(5)
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وزير-المالية-بمستشفى-سرطان-النصر-(6)
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