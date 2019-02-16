صور .. وزير الرياضة يشهد بروفة إفتتاح بطولة البحر المتوسط لليد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقد الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، برفقة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مقرات إقامة اللجنة المنظمة والحكام فى بطولة البحر المتوسط بقرية النورس، ببورسعيد كما تفقد الصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، كما شاهد وزير الرياضة بروفة حفل افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين، كما تفد المدنية الرياضية، كما تفقد قرية الفيروز التى تستضيف الفرق الرياضية المشاركة فى البطولة، كما تفقد أيضًا المدينة الشبابية، استعدادًا لاستقبال محافظة بورسعيد بطولة البحر المتوسط لناشئى كرة اليد تحت 17 سنة والتى تستضيفها المحافظة بملاعب المدينة الرياضية وكلية التربية الرياضية ببورفؤاد اعتبارًا من بعد غد الإثنين وتستمر منافساتها حتى 24 من الشهر الجارى.

كما تفقد صبحى الصالة المغطاة التى ستستقبل بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتى ستقام عليها مباريات المجموعة الأولي، والتجهيزات التى تجرى فى الصالة استعدادا للبطولة من أرضية الملعب وتركيب الساعات الرقمية وتجهيز المقاعد للجماهير بالإضافة إلى غرف خلع ملابس، وتوجه بعدها الى ملعب كرة القدم.

وتشهد البطولة مفارقة تحدث لأول مرة فى تاريخها وهى إقامة فعالياتها فى قارتين مختلفتين، فتلعب المجموعة الأولى التى تستضيفها صالة المدينة الرياضية ببورسعيد فى قارة إفريقيا، بينما تستقبل صالة كلية تربية رياضية جامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد المجموعة الثانية بقارة أسيا، وهو ما يعطى انطباعًا جيدًا للضيوف الذين سيتعرفون على طبيعة مدينة بورسعيد جغرافيًا التى تتميز بها دون عن مدن العالم ولا يضاهيها إلا إسطنبول بتركيا التى تقع فى قارتى آسيا وأوروبا.

ويقوم وزير الرياضة بتفقد مقرات إقامة اللجنة المنظمة والحكام فى بطولة البحر المتوسط بقرية النورس، والصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدينة الرياضية ببورسعيد كما من المقرر أن يعقد لقاء مع الشباب المتطوعين فى المشاركة فى تنظيم بطولة البحر المتوسط، وتفقد مقر إقامة الفرق المشاركة بالبطولة، ثم يختتم وزير الشباب والرياضة جولته فى بورسعيد بتفقد استاد النادى المصرى البورسعيد، للتعرف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تتم بملعب المصرى، استعدادًا لاستضافة ملعب النادى المصرى أحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الثانية والثلاثين، والتى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، بخمس محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.