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صور.. وزير التعليم: فحص الطلاب من أمراض السمنة والتقزم والأنيميا" إجبارى"

السبت، 16 فبراير 2019 01:01 م
صور.. وزير التعليم: فحص الطلاب من أمراض السمنة والتقزم والأنيميا" إجبارى" جانب من المؤتمر
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن حملة الكشف على طلاب المدارس من أمراض التقزم والسمنة والانيميا إجبارية، وسيتم اتخاذ موقف صارم ضد أولياء الأمور ممن يرفضون الكشف عن أبنائهم . 
 
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "ولى الأمر له مطلق الحرية إذا كان قلقان بسبب الشائعات اللى منتشره على الكشف على ابنه فى المدرسة ، أن يقوم هو بإجراء الفحص في المعامل الخارجية، على أن يتم موافاة المدرسة بنتيجة الفحص". 
 
وأوضح طارق شوقى، أنه أصدر تكليفات لمديرى المدارس، بتحويل اليوم الذى سيتم فيه الفحص ليوم رياضى، لتشجيع الطلاب للحضور، بالإضافة للتركيز في موضوعات التعبير على أهمية المبادرة، والتنويه عنه فى الإذاعة المدرسية، لافتا إلى أن المناهج الجديدة لرياض الأطفال، سيكون بها جزء مخصص عن النظافة الشخصية وأهمية التعذية، موضحا أنه تم إرسال إقرار لأولياء الأمور للتوقيع عليه بالكشف على أبنائهم. 
 
 
مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (1)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (2)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (3)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (4)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (5)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (6)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (7)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (8)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (9)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (10)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (11)
 
 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ملك عمر

عفوا سيادة الوزير

عندما يتعلق الأمر بابناءنا فلذات اكبادنا. فلا اجبار في ذلك لانه حق اصيل للوالدين

عدد الردود 0

بواسطة:

عبود محمد خلف

كشف وزارة التربية والتعليم على اطفال المدارس

حاجه كويسه علشان ابنى طوله مش مناسب لسنه ماذا سيكون الحل

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