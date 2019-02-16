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صور.. وزيرة الصحة تعلن انطلاق حملة الكشف لطلبة المدارس من السمنة والأنيميا والتقزم

السبت، 16 فبراير 2019 12:26 م
صور.. وزيرة الصحة تعلن انطلاق حملة الكشف لطلبة المدارس من السمنة والأنيميا والتقزم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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أعلنت  الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة، انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أنه من المستهدف خلال الفترة من 17 فبراير، وحتى 2 أبريل المقبل 11.5 مليون طالب. 
 
وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحملة القومية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا بين أطفال المدارس من 6 سنوات وحتى 12 عاما، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى للعلاج مجانا دون أى تحمل.
 
وأوضحت أن الحملة ستتم على 3 مراحل وستشمل المدارس الحكومية والخاصة عبر لجان طبية متخصصة، مشيرة إلى أن اجراءات الفحص للتلاميذ يتم بشكل سرى، وأى إصابات بالتلاميذ تتعلق بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، سيتم إخطار ولى الأمر وإدارة المدرسة لبدء العلاج. 
 
مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (1)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (2)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (3)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (4)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (5)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (6)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (7)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (8)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (9)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (10)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (11)
 
 

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