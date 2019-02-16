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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير المالية لتفقد منظومة التأمين الجديدة

السبت، 16 فبراير 2019 10:03 ص
صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير المالية لتفقد منظومة التأمين الجديدة محافظ بورسعيد يستقبل وزير المالية
بورسعيد - السيد فلاح
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والدكتور خالد النورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد وأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات، بديوان عام المحافظة ببورسعيد.

ويعقد الدكتور محمد معيط والوفد المرافق له اجتماعا مع محافظ بورسعيد فى مكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة وعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظة خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والوفد المرافق له بجولة لتفقد المبنى الإدارى الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ووحدة صحة الكويت ومستشفى النصر ومركز طبى قبضايا ووحدة عمر بن الخطاب ثم يعقد الوزير اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل.

كما من المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 11 مستشفى ببورسعيد، بينها 4 مستشفيات عامة هى: "بورفؤاد العام، بورسعيد اليوم، الزهور، المبرة"، و4 آخرين متخصصة وهى "الرمد، النساء والولادة، النصر، التضامن"، بالإضافة إلى الوحدات الصحية.

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