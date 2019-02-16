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صور.. محافظ السويس يتابع تطوير مدينة الإيمان وإنشاء ملعب خماسى بالبراجيلى وإسكان الزواج الحديث

السبت، 16 فبراير 2019 04:08 م
صور.. محافظ السويس يتابع تطوير مدينة الإيمان وإنشاء ملعب خماسى بالبراجيلى وإسكان الزواج الحديث سكرتير عام محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الإيمان
السويس - السيد فلاح
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تفقد خالد سعداوى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس صباح اليوم، بناء على تكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مدينة الإيمان لمتابعة أعمال النظافة والتطوير التى تتم بين عمارات المدينة، وأكد على مدير الإدارات الهندسية بحى الأربعين محمد أمام بعمل نموذج للتطوير بين العمارات يشمل صيانة وتعلية وتغطية غرف تفتيش الصرف الصحى وإنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة وأرصفة ودهان بلدورات، كما تم تكليف عزت الحنبوشى مسئول الكهرباء بالحى بسرعة استكمال تغيير كشافات أعمدة الانارة العامة وصيانة الكابلات الكهربائية بالمدينة، واكد على فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة على رفع باقى التراكمات والمخلفات من المدينة.

كما تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، أعمال إنشاء ملعب مفتوح بمنطقة البراجيلى بحى الاربعين بحضور رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية.

وفى نهاية الجولة تفقد سعداوى مدينة شباب السويس لاسكان الزواج الحديث لمتابعة الاعمال التى تتم بعد الانتهاء من أعمال الحفر خلف مدينة النور والتى تشمل 16عمارة سكنية من عدد 106 عمارة كمرحلة أولى بحى عتاقة.

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (1)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان 

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (2)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان 

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (3)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (4)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (5)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (6)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان

 

سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان (7)
سكرتير محافظ السويس يتفقد تطوير مدينة الايمان

 

 


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