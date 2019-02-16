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صور.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمحور اﻷوتوستراد

السبت، 16 فبراير 2019 07:45 م
صور.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمحور اﻷوتوستراد كسر ماسورة مياه
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد بمنطقة شق التعبان، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات، للقادم من حلوان إلى المعادى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات، لحين إجراء أعمال الإصلاحات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان.

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

جانب من كسر ماسورة مياه الاوتستراد
جانب من كسر ماسورة مياه الاوتستراد

 

كسر ماسورة مياه بالاتوستراد
كسر ماسورة مياه بالاتوستراد

 

كسر ماسورة مياه بالطريق
كسر ماسورة مياه بالطريق

 

كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه

 

مياه على طريق الاوتوستراد
مياه على طريق الاوتوستراد

 


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