صور.. "حياتك تهمنا" مبادرة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مبادرة جديدة فى منطقة غيط العنب بالإسكندرية "تحت عنوان "تعالوا نحميهم ونحافظ عليهم.. حياتك تهمنا" للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، حيث تستهدف الحملة توعية الأسر وأطفالهم وكذلك الفئات الأكثر عرضه لتعاطى المخدرات، وبحضور 1000 فرد من سكان منطقة بشاير الخير "1" بمنطقة غيط الغنب وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية وسيتم تخصيص يومين كل شهر لتنفيذ برامج توعوية مختلفة.









وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم، السبت، أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 22 مركز علاجى حتى الآن، حيث تم إطلاق المبادرة فى منطقة بشاير الخير "1" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية كمرحلة أولى للتوعية على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة من خلال تنظيم قوافل تعليمية للمدارس، ودورى رياضى وعروض مسرحية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وأضافت "والى" أن المبادرة تستهدف أيضا توعية الأسر والأطفال بأضرار تعاطى المخدرات وتعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة فى كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطى وطرق التواصل مع الخط الساخن المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

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ولاقت المبادرة تجاوب كبير من الشباب والأسر، حيث أعلن 3 شباب عن رغبتهم فى تلقى العلاج ويتم حاليا توفير الخدمات العلاجية لهم من خلال فرع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان فى مستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية فى سرية تامة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم توعية الاسر أيضا بعوامل الخطورة على الأطفال منها غياب التواصل بين أفراد الاسرة، وأيضا توعية الأسرة بعوامل حماية أبنائها من الوقوع فى براثن الإدمان منها المتابعة غير المباشرة فى دائرة أصدقائهم وسلوكياتهم ومساعدتهم على إكسابهم المهارات الفكرية والرياضية والإبداعية التى ترفع قدراتهم بالثقة بالنفس والحديث مع الأبناء بشأن الحقائق والمخاطر الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات وطرق حماية أنفسهم اضافه إلى توعية الأسر بالمظاهر الدالة على تعاطى المخدرات مثل عدم انتظم الأبناء فى ممارسة المهام الحياتية لهم والتدهور الصحى وفقدان الشهية للطعام واضطراب النوم وكذلك تغير الاهتمامات والسلوك والاصدقاء واستخدام الحيل الدفاعية من المراوغة والكذب لإخفاء حقيقة التعاطى .





وأضاف " عثمان " أن فريق من متطوعى الصندوق ، يقومون بالتواصل المباشر مع الاطفال وكذلك الأسر فى منطقة بشاير الخير "1"غيط العنب بمحافظة الاسكندريةّ للتعريف بدور الصندوق فى مجال الوقاية والعلاج والرد على الإستفسارات التى تدور فى الأذهان حول طبيعة مرض الإدمان، وتوعية الأطفال من خلال العروض و الألعاب لبث رسائل توعية بشكل فنى غير مباشر عن مخاطر التدخين وتعاطى المواد المخدرة مثل لعبة السلم والدخان ومسابقة فكر ولون وإكسب والرسم على الأوجه وغيرها من الأنشطة الاخرى التى تجذب الاطفال وتحثهم على التوعية .