صور.. توقيع الكشف الطبى لـ2227 مواطن بقافلة مجانية بقرية بهنيا فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرت مديرية الصحة بالشرقية، الكشف الطبى على 2227 مواطنا من خلال تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بهنيا التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم وذلك ضمن سلسلة القوافل العلاجية المقرر تنفيذها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.

أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية هانيا التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2227 مريضا شمل 77 حالة جراحة، 472 أطفال 164 أمراض قلب، 380 باطنة، 103 نساء، 69 حالة تنظيم أسرة، 325 جلدية، 462 عظام، 175 حالة أسنان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لـ 133 حالة مقسمة إلى تحليل 53 عينة طفيليات و80 عينة دم كما تم إجراء 87 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 17 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزى لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

كما تم عمل ندوات توعية تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة (مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء علي فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ) والتى ستنطلق أول مارس القادم.



توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا



توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا