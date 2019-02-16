video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توقيع الكشف الطبى لـ2227 مواطن بقافلة مجانية بقرية بهنيا فى الشرقية

السبت، 16 فبراير 2019 01:34 م
صور.. توقيع الكشف الطبى لـ2227 مواطن بقافلة مجانية بقرية بهنيا فى الشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أجرت مديرية الصحة بالشرقية، الكشف الطبى على 2227 مواطنا من خلال تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بهنيا التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم وذلك ضمن سلسلة القوافل العلاجية المقرر تنفيذها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.

 

أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية هانيا التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2227 مريضا شمل 77 حالة جراحة، 472 أطفال 164 أمراض قلب، 380 باطنة، 103 نساء، 69 حالة تنظيم أسرة، 325  جلدية، 462 عظام،  175 حالة  أسنان.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لـ 133 حالة مقسمة إلى تحليل 53 عينة طفيليات و80 عينة دم كما تم إجراء 87 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 17 حالة لمستشفى ديرب نجم  المركزى لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة. 

 

كما تم عمل ندوات توعية تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة (مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء علي فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ) والتى ستنطلق أول مارس القادم.

توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا (1)
توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا 

 

توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا (2)
توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا 

 

توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا (3)
توقيع الكشف الطبي بقافلة مجانية بقرية بهنيا 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشفى العريش يستقبل فريق طبى من معهد القلب القومى

قارئ يناشد وزيرة الصحة بعلاج نجله من انتشار ميكروب بقدمه نتيجة لإهمال طبى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة