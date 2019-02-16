صور.. تطهير خزانات مياه المدرسة الفكرية بحاجر أرمنت الحيط لتحسين الخدمة للتلاميذ

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر، تعليماته لإدارة الصيانة والتشغيل وإدارة مياه أرمنت وقطاع المعامل والجودة وقسم التطهير، بالعمل على تحسين الخدمة بالمدرسة الفكرية بحاجر أرمنت الحيط، وذلك فور طلب إدارة المدرسة نظراٌ لضعف المياه بالمنطقة لإرتفاع الحاجر عن باقى القرى المجاورة.

وعليه كلف المهندس محمد عويس مدير عام المياه قطاع الصيانة والتشغيل، وقسم التطهير وقطاع المعامل والجودة بتنفيذ عملية صيانة وتطهير كاملة لمرفق المياه بالمدرسة، شملت خزانات مياه الشرب للتلاميذ والوصلات الداخلية حيث إستمر العمل لمدة يومين عن طريق لجنة مشتركة، وبتوجيه المهندس علاء برعى مدير إدارة أرمنت، والدكتور حسان سعدى مدير قطاع المعامل، وبمتابعة الكميائيين أحمد رشدى مدير الإدارة العامة للجودة، ومحمود عمر مدير معمل أرمنت، ويحيى بحر مسئول التطهير بمعمل مياه الأقصر .



فريق شركة المياة خلال اعمال تطهيز خزانات المدرسة



فريق شركة المياة خلال اعمال تطهيز خزانات المدرسة