صور.. بعد تعطلها 10سنوات.. محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحديقة الاستوائية

أسوان ندى سليم

اجري اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل الحديقة الاستوائية الدولية والتى تقع على مساحة 105 فدان، والتى خدماتها معطلة منذ 10 سنوات، موجها بتطوير شامل لهذا المزار الحيوى تمهيداً لوضعه على الخريطة السياحية وخاصة أنها تقع أمام واجهة خزان أسوان القديم وبالقرب من قرية غرب سهيل ومنطقة الكرور.

وأضاف محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية، انه تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء و تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل مع رشاشات الرى، وأيضاً شبكات وحنفيات الإطفاء و المرافق العامة والبرجولات الموسيقية والمقاعد والمظلات وأكشاك المراقبة الخشبية، بجانب الأسوار و الإنارة ودورات المياه العمومية ووحدات المعالجة والمرشح والأرضيات ، بالإضافة إلى متحف الحديقة والمبانى الإدارية والمخازن.

كما كلف المحافظ مدير الحديقة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لعرضه على المستوى الأعلى لوضع تصور عام لاستغلال الحديقة كأحد أهم المعالم السياحية سواء بطرحها للاستثمار مع دراسة إقامة كوبرى معدنى للمشاه من الجانبين أو إقامة مراسى لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية من ناحية غرب سهيل، فضلاً عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الاستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول، وأيضاً أماكن لحدائق حيوان أو للطفل أو لأنواع الورود والزهور ، فضلا عن كامب سياحى لرحلات السفارى وقاعات للحفلات و مطاعم وكافتريات وبازارات، موجها بتشغيل عربات الطفطف لإتاحة الفرصة أمام السائحين ورودها للاستمتاع بجمال الحديقة.

ومن جانبه عرض مدير الحديقة، لمحافظ أسوان جميع مكونات الحديقة التى تحتوى على 85 فدان مسطحات خضراء وأشجار ونخيل بجانب 20 فدان أماكن مفتوحة والتى تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى فى الشلال الأول لنهر النيل وهى تضم 48 حوض زراعى يشمل حوالى 350 نوع من النبات الاستوائية وتحت الاستوائية من أشجار ونخيل ونباتات زينة، لافتاً أن الحديقة بها 4،5 كم من الطرق الرئيسية عرضها 4،5 متر، بجانب 4 كم طرق فرعية ومشايات عرضها 3،5 متر، وأيضاً مبانى لمتحف وإدارى ومخازن، بالإضافة إلى 10 برجولات و30 مشربية مياه، كما أن الحديقة بها 6 دورات مياه عمومية رجال وسيدات لكل منها خزان ووحدة معالجة، فضلاً عن وجود شبكات رى حديث وحماية مدنية تضم 30 حنفية إطفاء.



جولة المحافظ على الحدائق



جولة المحافظ على الحدائق