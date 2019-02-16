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صور.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية بالأقصر

السبت، 16 فبراير 2019 01:29 م
صور.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية بالأقصر التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم للطلاب بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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انطلقت اليوم السبت، التصفيات النهائية لطلاب المعاهد الأزهرية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية لطلاب الأزهر من المعاهد ومكاتب التحفيظ، وذلك بمقر ديوان عام منطقة الأقصر الأزهرية، حيث عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة إجتماعاً مع لجنة التصفيات، وذلك لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بالمسابقة، وأكد أنه لا مجال للمحاباة أو المجاملة لأى من كان، خصوصاً وأن الممتحنين من خارج المحافظة، وأن التصفيات تسير بشكل ممتاز وبمنتهى الشفافية، وذلك بحضور عبدالحليم محمد عبداللاه رئيس إدارة شئون القرآن الكريم وجمال سليمان مدير التعليم الثانوي.

وأكد الشيخ عبدالحليم محمد مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، على تصعيد ما يقارب 2775 طالب وطالبة يتنافسون فى ثلاثة مستويات، المُستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمُستوى الثانى حفظ 25 جزءًا، والمُستوى الثالث حفظ 18 جزءًا، حيث تنتهى الإختبارات يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري.

وشدد الشيخ عبد الحليم محمد – فى بيان صحفى - على تجهيز المنطقة 11 لجنة لاستقبال المتسابقين لأداء الاختبارات أمام محكمين تم اختيارهم بعناية من المشهود لهم بالكفاءة والدقة، ويقوم بمساعدتهم مجموعة من السادة الإداريين ؛ وتحددت الإختبارات فى يومى السبت والأحد لإدارة إسنا غرب ؛ ويومى الإثنين والثلاثاء لإدارة إسنا شرق ؛ ويوم الأربعاء لإدارة أرمنت ؛ ويوم الخميس لإدارة الخميس ؛ وأيام السبت والأحد والإثنين لإدارة الأقصر ؛ ويوم الثلاثاء للتخلفات.

ويذكر أن الأزهر الشريف يرصد جوائز مالية قيمة للفائزين فى المستويات الثلاثة عقب إعداد النتيجة النهائية واعتمادها من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر (1)
إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر

 

إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر (2)
 
اجتماع رئيس منطقة الاقصر الازهرية بلجنة الاختبارات
 
إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر (3)
جانب من تصفيات مسابقة القران الكريم بالاقصر
 
إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر (4)
 
قيادات لجنة منطقة الاقصر الازهرية خلال لقاء رئيس المنطقة
 
إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ بالأقصر (5)
 
 
التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالاقصر
 

 

 


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