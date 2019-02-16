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صور.. البابا تواضروس يتفقد مكتبة الجامعة البريطانية ويزور كلية طب الأسنان

السبت، 16 فبراير 2019 12:04 م
صور.. البابا تواضروس يتفقد مكتبة الجامعة البريطانية ويزور كلية طب الأسنان البابا تواضروس الثانى يتفقد مكتبة الجامعة البريطانية
كتب ــ وائل ربيعى - عزوز الديب
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تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مكتبة الجامعة البريطانية أثناء زيارته لها اليوم لإلقاء ندوة بعنوان "المحبة والتسامح وأثرهما فى بناء المجتمعات"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 
 
واستمع قداسة البابا تواضروس الثانى لشرح مفصل حول أنشطة مكتبة الجامعة والخدمات التى تقدمها للطلاب. 
 
كما أجرى البابا تواضروس الثانى جولة بكلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، وتعرف على أحدث طرق التدريس التى تقدمها الجامعة من خلال أحدث التقنيات العالمية.
 
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