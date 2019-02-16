صور.. احتفالية رياضية وافتتاح منفذ جديد للسلع الغذائية بتخفيض 30% فى سيوة

مطروح – حسن مشالي

نظم مجلس مدينة سيوة، يوما رياضيا لشباب الواحة، وافتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بتخفيض 30% بقرية أبو شروف، تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، فى إطار الاهتمام بواحة سيوة ودعم الأنشطة المختلفة لخدمة المواطنين.

وقال اللواء وفائى عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة سيوة، في البيان الصحفي الصادر عن المحافظة، أنه تم تنظيم يوم رياضي ترفيهي لاستغلال طاقات شباب الواحة، وتضمن اليوم الرياضي سباق للدراجات الهوائية، وسباق التتابع، وعرض للطلائع، والمباراة النهائية لبطولة كرة القدم التي أقيمت خلال الفترة من 25 يناير حتى 15 فبراير الجاري و شارك فيها 34 فريق للشباب مواليد 2003 حتى 2007

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، بأنه تم الانتهاء من تجهيز المبنى الإداري لمركز شباب سيوة ومركز شباب السلام وجاري العمل في تطوير الملعب القانوني لمركز شباب سيوة.

كما تم افتتاح منفذا جديدا لبيع السلع المخفضة بقرية أبو شروف الواقعة على مسافة 27 كيلومتر من المدينة، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ مطروح، بالعمل على وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق البعيدة تخفيفا لأعباء المواطنين، وبذلك يرتفع عدد المنافذ التي تم افتتاحها خلال 15 يوما بقرى أبو شروف واغورمى والمراقي، وجاري العمل لأعداد المنافذ بقرى بهي الدين وقارة ام الصغير.