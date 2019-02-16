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شاهد فى دقيقة.. شروط ومواعيد التقديم للمدارس الخاصة بالعام الدراسى الجديد

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. شروط ومواعيد التقديم للمدارس الخاصة بالعام الدراسى الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط وشروط للقبول بالمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد.

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والضوابط.

1 يونيو .. موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة الروضة

30 يونيو.. آخر موعد للتقديم

ـ استمارات التقديم مجانية دون مصاريف 

ـ تشكل لجنة من مديريات التعليم لقبول الطلبات

ـ ما يتم قبل هذا التاريخ يعتبر لاغيا

ـ ولى الأمر يتسلم إيصالا باستلام المدرسة للأوراق

ـ المدارس ملتزمة بإعلان المصروفات الدراسية طبقا للائحة

- ليس من حق المدرسة تحصيل أى رسوم أخرى

ـ الوزارة كلفت لجانا للتفتيش على المدارس 

ـ المساءلة القانونية مصير من يخالف ذلك 


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التعليم تعلن ضوابط وشروط التقدم للمدارس الخاصة خلال العام الدراسى الجديد

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