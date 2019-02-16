شاهد فى دقيقة.. شروط ومواعيد التقديم للمدارس الخاصة بالعام الدراسى الجديد

كتب ــ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط وشروط للقبول بالمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد.

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والضوابط.



1 يونيو .. موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة الروضة



30 يونيو.. آخر موعد للتقديم



ـ استمارات التقديم مجانية دون مصاريف



ـ تشكل لجنة من مديريات التعليم لقبول الطلبات



ـ ما يتم قبل هذا التاريخ يعتبر لاغيا



ـ ولى الأمر يتسلم إيصالا باستلام المدرسة للأوراق



ـ المدارس ملتزمة بإعلان المصروفات الدراسية طبقا للائحة



- ليس من حق المدرسة تحصيل أى رسوم أخرى



ـ الوزارة كلفت لجانا للتفتيش على المدارس



ـ المساءلة القانونية مصير من يخالف ذلك



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