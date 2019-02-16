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شاهد استعدادات باكستان لزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان غدا..صور

السبت، 16 فبراير 2019 08:03 م
شاهد استعدادات باكستان لزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان غدا..صور لوحات ترحيبية لولى العهد السعودى فى باكستان
كتب هيثم سلامة
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تستعد العاصمة الباكستانية إسلام إباد لزيارة تاريخية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، والتى من المنتظر أن تبدأ غدا.

زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان (1)
 

وشهدت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام إباد، لوحات وعبارات ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان (2)
 

يذكر أن زيارة ولى العهد السعودى، لن تقتصر على باكستان فقط، حيث من المقرر زيارة دول آخرى، من بينها دولة الصين التى سيزورها يوم الخميس المقبل. 

زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان (3)
 
زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان (4)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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