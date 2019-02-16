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شاب يطعن خالته فى الإسكندرية بسبب تعاطيه المخدرات

السبت، 16 فبراير 2019 05:10 م
شاب يطعن خالته فى الإسكندرية بسبب تعاطيه المخدرات طعن
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية يضبط شاب أقدم على سرقة خالته فى مسكنها بمنطقة كرموز وطعنها بسكين حاد مما سبب لها إصابة خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى بعد استغاثتها باحيد جيرانها.
 
البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا بإصابة سيدة بطعن نافذ ووصولها الى المستشفى الجمهورية واتهمت ابن شقيقتها فى محاولة قتلها لسرقته بمبلغ مالى لرغبة فى تناول المخدرات.
 
وبالفحص والتأكد من البلاغ تبين وصول "نعمة.ع.م.أ" 60 عاما، ربة منزل، مقيمة بشارع راغب باشا، مصابة بجرح قطعي بالرقبة بطول حوالي 6 سم.
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز إلى المستشفى المشار إليها، وتبين أنه أثناء تواجد المصابة بمسكنها حضر إليها نجل شقيقتها المدعو"أ.ح.أ" 23 عاما، حلاق، مقيم شارع ابن ملاعب، بمنطقة الحضرة قبلي دائرة قسم شرطة باب شرقي لزيارتها.
 
 
وقال أحد شهود العيان فى المحضر انها فوجئت المجني عليها بقيام نجل شقيقتها بإشهار سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" في وجهها لسرقتها كرها عنها وقام بسرقة مبلغ مالى 1085 جنيها وهاتف محمول.
 
 
وتبين من التحقيقات أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بالجيران فقام المتهم بالتعدي عليها بالسلاح أبيض كان بحوزته وذبحها محدثا إصابتها المنوه عنها وفر هاربا.
 
وتمكنت مباحث قسم الشرطة فى القبض على المتهم وبحوزته المبلغ المالى والهاتف المحمول والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتبين أنه سبق فى 3 قضايا "سلاح، أقراص، مخدرات" آخرهم القضية رقم 26375/2016 جنح باب شرقى أقراص.
 
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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