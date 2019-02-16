سماع المرافعة فى دعوى إثبات نسب"ديالا" لـ"عادل السيوى"

كتب أحمد حسنى

تستمع محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، للمرافعة فى الدعوى التى أقامتها الصحفية سماح إبراهيم وتطاللب فيها بإثبات نسب طفلتها "ديالا"، للفنان التشكيلى الفنان عادل السيوى.

وكانت المحكمة أحالت قصية نسب الطفلة "ديالا" للتحقيق وسماع الشهود الجدد.

ترجع الواقعة إلى مايو 2017، حيث نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذى نظمه تحت عنوان «فى حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى فى معرض والدها».

أثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيس بوك»، معلقًا «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

أخذت القصة فى تلك اللحظة منحى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، وأقامت دعوى تطالب بإثبات نسب ابنتها، للفنان عادل السيوى، وبدأت فى إعلان الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح فى الدعوى أنها تزوجت السيوى عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث فى المستشفى لعدة أسابيع.

وكشفت سماح أن السيوى سفرها إلى بيروت ثم لحق بها، ومكثا هناك فترة، وقررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية.

وقالت إنها عادت بعد عملية الولادة بعد أن استردت عافيتها إلى شقتها التى استأجرها لها السيوى فى الإسكندرية، حيث كان قد كلف ابن عمه بمراعاتها.

وأوضحت سماح أنها اضطرت للجوء إلى القضاء، بعد أن رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلتها، والتنكر لها ولزواجه منها من الأساس، وطالبت خلال الدعوى بإجراء تحليل «DNA» للسيوى، من أجل إثبات صحة نسب طفلتها «ديالا».

ونظرت محكمة الأسرة دعوى النسب التى أقامتها «سماح» فى القضية رقم 90 لسنة 2017، وقررت رفضها ، لكن الصحفية الشابة استأنفت على الحكم، وحددت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع الخامس، جلسة الأربعاء 19 ديسمبر الماضى لبدء نظر الاستئناف.