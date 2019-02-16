سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يكرم ذوي الإعاقة الفائزين بالمهرجان الرياضي

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة جنوب سينا، نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة رافقه فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة بجنوب سيناء، والذي تقيمه اللجنة العليا لمتطوعي متحدي الإرادة بمركز التأهيل والتدريب الاجتماعي لذوي الإعاقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة

وقال عبد الوهاب المقاول رئيس اللجنة إن المهرجان بدأت فعالياته بماراثون انطلق من أمام الشهر العقاري بالعاصمة طور سيناء حتى استاد طور سيناء الرياض

كما تضمن أيضا مباراة كرة طائرة جلوس وتنس طاولة رجال وسيدات ومباريات ألعاب قوى رفع أثقال سيدات ورجال بجانب بعض المسابقات الترويحية وفي الختام تم إقامة احتفالية وتكريم الفائزين