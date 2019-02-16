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سقوط 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والهيروين فى الإسماعيلية

السبت، 16 فبراير 2019 10:57 م
سقوط 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والهيروين فى الإسماعيلية استروكس و حشيش -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "أحمد.م.م" 19 عاما طالب مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى والمتهم "محمد.ع.ح" 38 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.م.م" 37 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عصام.ع.ال" 31 عاما عاطل مقيم شبرا الخيمة قليوبية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تم ضبط كل من المتهم "أسامة.ن.م" 25 عاما والمتهم "عمر.ص.ع" 35 عاما عاطلين مقيمين دائرة مركز أبوصوير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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