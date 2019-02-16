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السبت، 16 فبراير 2019 09:24 م
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زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب

السبت، 16 فبراير 2019 08:08 م
زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب رئيسا كوريا الشمالية وامريكا
أ ش أ
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يعتزم زعيم كوريا الشمالية كم جونج أون، الوصول إلى فيتنام في 25 فبراير الجاري قبل انعقاد القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة ،هانوي، في 27 و28 من الشهر ذاته.

 

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم، السبت، عن مصادر مطلعة - لم تمسها ولكنها قالت إنها على دراية مباشرة بجدول زيارة الزعيم الكوري الشمالي - القول إن كم جونج أون سيلتقي بمسئولين من فيتنام لدى وصوله للعاصمة، وسيقوم بزيارة إلى قاعدة الصناعات بمحافظة، باك ننه، والبلدة الساحلة الصناعية،ها فونج، الواقعتين شمالي البلاد.

 

كما سيجتمع كم جونج أون مع الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، نجوين بو ترونج، قبل زيارته المقررة إلى الدولة المجاورة، لاوس.

 

ويعد لقاء ترامب مع كم جونج أون - أواخر الشهر الجاري - الثاني بعد لقائهما الأول التاريخي الذي عقد في شهر يونيو الماضي بسنغافورة.

 

 


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