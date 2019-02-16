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زراعة دمياط تشكل لجنة عقب اكتشاف إصابة مبكرة بالصدا الأصفر فى بدايتها

السبت، 16 فبراير 2019 06:57 م
زراعة دمياط تشكل لجنة عقب اكتشاف إصابة مبكرة بالصدا الأصفر فى بدايتها خلال الكشف
دمياط - عبده عبد البارى
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أصدر المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط قرارا بتشكيل لجنة من المديرية تتشكل من مهندسى الإرشاد الزراعى والمكافحة للمرور على زراعات القمح بصورة يومية وبالمرور على زراعات القمح بناحية الرحامنة مركز فارسكور تم اكتشاف إصابة مبكرة بالصدا الأصفر فى بدايتها لمساحة 2 فدان و12 قيراطا وذلك من خلال المرور الميدانى لأخصائي القمح بالارشاد الزراعى المهندس الإمام غانم.
 
وأصدر المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعلاج فورا باستخدام مبيد تليت والموصى به في التعامل مع هذه الحالة، حيث تم التنسيق الفوري بين إدارتي الإرشاد الزراعي والمكافحة وكذلك شئون التعاون الزراعي بدمياط لتوفير المبيد اللازم، وتم التحرك السريع وتوجهت لجنة مكونة من المهندس صبرى البحيرى، مدير شئون التعاون الزراعى بدمياط والمهندس رفعت طه، مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية والمهندس قدرى الفقى، مدير إدارة المكافحة بالمديرية والمهندس حسن خلف، مدير إدارة حماية الأراضى بالمديرية والمهندس محمد نجم، مدير الإدارة الزراعية بفارسكور والمهندس الإمام غانم، أخصائى محصول القمح بالمديرية والمهندس أشرف السؤالى، رئيس قسم الإرشاد الزراعى بفارسكور وذلك للإشراف على عملية معاملة المساحة المصابة بالمبيد والتأكد من سلامة عملية الرش والعلاج.
 

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