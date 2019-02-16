ربة منزل تقتل حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

كشفت مديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة مقتل عجوز داخل شقتها متأثرة بإصابتها بسلاح حاد فى الرأس واختناق وتم ندب النيابة للمعاينة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغا يفيد مقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 10 بشارع الصولي بمنطقة باكوس.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الجانى هى زوجة نجلها لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة "ف.م." 70 عاما، ربة منزل، على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الدولاب.

وبسؤال المدعوة "ض.ح" 30 عاما، زوجة ابن المجني عليها، أدعت قيام مجهول باقتحام المنزل وضربها وقتل المجني عليها وسرقتها وفر هاربا.

كلف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأكدت التحريات عدم صحة أقوال زوجة الابن، بعدما تبين من فحص كاميرات المراقبة عدم دخول أو خروج أي شخص غريب للعقار وقت الحادث، فضلا عن سلامة منافذ الشقة.

وبمواجهة زوجة الابن بالتحريات وإعادة استجوابها، اعترفت أمام ضباط المباحث بارتكابها الواقعة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أنها قامت بضربها على رأسها بمفك وكتم أنفاسها باللحاف بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالي دولاب غرفة النوم.

وأمر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل أول، بحس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، ودفن المجني عليها بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة.