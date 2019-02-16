وقال ايشينجر خلال تقديمه للرئيس السيسي لالقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، انه بالنسبة لنا فإن مشاركة الرئيس السيسي الي جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي تمثل حدثا تاريخيا ، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وأفريقيا والتى تحتاج الى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية لمواجهة مخاطر الارهاب والنمو الاقتصادي مما يحتاج الى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين.