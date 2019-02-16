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رئيس الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا الإفريقية الثالث سيخرج بتوصيات هامة

السبت، 16 فبراير 2019 11:06 ص
رئيس الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا الإفريقية الثالث سيخرج بتوصيات هامة جانب من المؤتمر
كتب إبراهيم قاسم - إبراهيم سعيد
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قال الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه من حسن الطالع تزامن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا الثالث، مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وهو ما يتوقع معه الخروج بتوصيات هامة.

ورحب المستشار "جبالى" خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بضيوف مصر من ممثلى الدول الأفريقية وكذلك الوزراء الحاضرين، موجها الشكر للرئيس السيسى على دعمه للمؤتمر.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث للمحاكمة والدستورية العليا، اليوم السبت، أن المؤتمر يشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية تسمح بتبادل الخبرات القضائية بين الدول، وهو من بين التوصيات والتى كللها اهتمام ودعم الرئيس السيسى.

وأوضح رئيس الدستورية، أن ما حققه المؤتمر فى العامين الماضيين من نجاحات دليل على أهمية العمل الجماعى، وتحقيقات لتطلعات الشعوب فى الحماية القضائية، لافتا إلى أن الشعوب الإفريقية تنتظر العدل وصون حقوقهم من خلال اجتماع المؤتمر.

جاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول.


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