دبى تدخل موسوعة جينيس بعد تقديم أكثر عروض لطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

لا تتوقف مدينة دبى وقيادتها عن إبهارنا بشكل دائم ومستمر، بالإنجازات التى تتحق على درة المدن العالمية، وأحد أبرز وجهات السائحين للتمتع بما تقدمه من خدمات فندقية مميزة، وشكل ساحر لمدن المستقبل.

إنجاز جديد يضاف لسلسة إنجازات المدينة الإماراتية المميزة، إذ دخلت دبى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قدمت القيادة العامة لشرطة دبى أكثر تشكيلات جوية متتالية باستخدام الطائرات بدون طيار (درون) أثناء حفل تخريج الدفعة 26 من الطلبة المرشحين.

رقم قياسي جديد لـ #دبي أخذ موقعه بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن قدمت القيادة العامة لشرطة دبي أكثر تشكيلات جوية متتالية باستخدام الطائرات بدون طيار (درون) أثناء حفل تخريج الدفعة 26 من الطلبة المرشحين.@DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/yoq0GtGaqY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 16, 2019

وأنارت الطائرات بدون طيار، سماء دبى فى عرض مبهر، ورسمت فى السماء صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وكتبت الطائرات "شكرا محمد بن راشد".



الطائرات ترسم صورة محمد بن راشد



الطائرات



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