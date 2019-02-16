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ختام أعمال قافلة أبو جعدة برأس سدر بالكشف الطبى على 246 حالة مرضية مختلفة

السبت، 16 فبراير 2019 05:05 م
ختام أعمال قافلة أبو جعدة برأس سدر بالكشف الطبى على 246 حالة مرضية مختلفة جانب من القافلة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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اختتمت اليوم السبت فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية أبو جعدة بمدينة رأس سدر بتوقيع الكشف الطبى على 246 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

 

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  والدكتورة هالة زايد وزير الصحة فى إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية للوصول بالخدمات الطبية إلى اﻷماكن اﻷكثر احتياجا وكافة وديان المحافظة.

 

وأضاف أبو هاشم ضمت القافلة عدة تخصصات طبية فى اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء، هذا وقد تم توقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.

 

 
 
 
 
 

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