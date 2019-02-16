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حساب المركز الألمانى للإعلام يبرز مباحثات الرئيس السيسى مع ميركل.. صور

السبت، 16 فبراير 2019 08:55 م
حساب المركز الألمانى للإعلام يبرز مباحثات الرئيس السيسى مع ميركل.. صور الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية ميركل
كتب هيثم سلامة
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سلط المركز الألمانى للإعلام  التابع لوزارة الخارجية الألمانية، الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

الرئيس السيسى والمستشارة ميركل
الرئيس السيسى والمستشارة ميركل

وقال المركز الألمانى للإعلام التابع للخارجية الألمانية: "على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أجرت المستشارة الألمانية ميركل مباحثات من ضمن آخرين، مع رئيس مصر السيسي، ورئيس أوكرانيا بوروشنكو، نائب رئيس الولايات المتحدة بنس، رئيس أفغانستان غني أحمدزي وسكرتير حلف الناتو جينز ستولتنبرج".

مباحثات ميركل (3)
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد ألقى اليوم كلمة تاريخية فى مؤتمرميونخ للأمن، أشار من خلالها أن الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة، لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية.
 
مباحثات ميركل (1)
 
مباحثات ميركل (2)
 
المركز الإلمانى للإعلام التابع لوزارة الخارجية الالمانية
المركز الإلمانى للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية

 

 

 

 

 

 

 

 


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