حبس 9 طلاب بالوادى الجديد 4 أيام لتعديهم على آخر وإصابته بجرح خطير بالرأس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قررت النيابة العامة بالوادى الجديد بعضوية المستشار شريف اللواج وكيل النائب العام، وأمانة سر النيابة مايكل فرج، حبس 9 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعديهم بالضرب على طالب بكلية التربية الرياضية وإحداث إصابة خطيرة فى رأسه، وتم تحرير المحضر رقم 1011 جنح الخارجة لعام 2019.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة مساء الخميس الماضى يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الطلاب بجوار حديقة السلام بمدينة الخارجة، ونتج عنها إصابة "محمد مسعد" 19 عاما، طالب بكلية التربية الرياضية بإصابة بالغة بعد طعنة بمفتاح دراجة نارية استقر داخل جمجمة الرأس بطول 3 سم، وعلى الفور تم نقله للمستشفى الجامعى بأسيوط لتلقى العلاج اللازم.