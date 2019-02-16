جنايات سوهاج تحيل أوراق شقيقين للمفتى لاتهامهما بقتل آخرين فى خصومة ثأرية

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت إحالة أوراق المتهمين "حسين.م.أ"، وشقيقه حازم و"أبو ضيف.ع.م" الى فضيلة المفتى، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل، للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "خالد.ح" وشقيقه أسامة أخذا بالثأر بدائرة مركز سوهاج.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد نجدى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة واحمد سعد المصرى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج ، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما ، حيث قاما باطلاق النار عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهما فى أحد الأماكن ، بسبب خصومة ثارية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.