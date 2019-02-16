video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جنايات سوهاج تحيل أوراق شقيقين للمفتى لاتهامهما بقتل آخرين فى خصومة ثأرية

السبت، 16 فبراير 2019 04:50 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق شقيقين للمفتى لاتهامهما بقتل آخرين فى خصومة ثأرية محكمه-ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت إحالة أوراق المتهمين "حسين.م.أ"، وشقيقه حازم و"أبو ضيف.ع.م" الى  فضيلة المفتى، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل، للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "خالد.ح" وشقيقه أسامة أخذا بالثأر بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عماد نجدى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة واحمد سعد المصرى.
 
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج ، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليهما  بعد إطلاق النار عليهما  من أسلحة آلية، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما ، حيث قاما باطلاق  النار عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهما فى أحد الأماكن ، بسبب خصومة ثارية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات سوهاج تقضى بإعدام سيدة وعشيقها لقتلهما زوجها بسبب علاقة آثمة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

احالة للمفتى

جنايات سوهاج




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة