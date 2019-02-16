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جنايات دمنهور تحيل المتهم بقتل خطيبته السابقة وابنة شقيقتها إلى المفتى

السبت، 16 فبراير 2019 04:48 م
جنايات دمنهور تحيل المتهم بقتل خطيبته السابقة وابنة شقيقتها إلى المفتى محكمه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى وعضوية المستشارين أكرم الفضلى وشريف الحيلى إحالة أوراق قضية المتهم بقتل خطيبته السابقة وابنة شقيقتها لرفضها الزواج منه إلى مفتى الجمهورية.
 
 
كما قررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 18  مارس المقبل.
 
 
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
 
وبالفحص تبين قيام" م .ال" عامل بقتل "س. س. ح " 18 سنة وابنة شقيقتها " ج. ص. ا " 7 سنوات ومقيمتان بمدينة دمنهور بسبب فسخها خطوبته وشروطها بالزواج من شخص آخر.
 
 

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